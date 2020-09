Power Rangers Battle of Grid: annunciata la data del prossimo DLC

nWay ha annunciato delle novità in arrivo per quanto riguarda i contenuti futuri di Power Rangers Battle of Grid, titolo attualmente acquistabile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4. L’azienda ha annunciato che un nuovo Power Ranger sta per unirsi nel roster dei personaggi presenti nel titolo: Lauren Shiba, proveniente da Power Rangers Super Samurai.

Tale DLC in Power Rangers Battle of Grid sarà disponibile a partire dalla giornata del 15 settembre. Lauren Shiba è il secondo personaggio che viene aggiunto tramite contenuto aggiuntivo nella Stagione 3 dell’opera videoludica. Per farvi un’idea generale sul lottatore, nWay ha pubblicato un nuovo gameplay trailer, visibile in calce alla notizia.