Cyberpunk 2077: il post-lancio sarà rivelato a breve

Dopo avervi fatto sapere che Cyberpunk 2077 è costato ben 121 milioni di dollari, arrivano nuove informazioni sulla produzione targata CD Projekt RED. Ebbene, durante una recente riunione con gli investitori, Adam Kiciński, Presidente della compagnia polacca, ha parlato dei piani riguardanti il supporto post-lancio del titolo, rivelando che quest’ultimo sarà comunicato molto presto dalla software house.

Ecco le parole del Presidente di CD Projekt RED relative al supporto post-lancio:

ci si può aspettare un percorso simile a The Witcher 3 dopo il rilascio.Ci si può aspettare di più, in realtà. Non scenderemo in troppi dettagli oggi, ma tutto sarà chiaro prima dell’uscita. Dato che siamo vicini al rilascio, aspettatevi che i piani post-rilascio siano rivelati abbastanza presto; sarà descritta una serie di DLC gratuiti e di espansioni – come ho detto, ci si può aspettare abbastanza presto e poi tutto sarà chiaro.



Insomma, a quanto pare, per quanto riguarda i contenuti futuri, CD Projekt RED vuole muoversi nella stessa maniera con quanto fatto con The Witcher 3 Wild Hunt, ma potrebbe esserci qualcosa di differente, però, al momento, non c’è dato saperlo purtroppo. Vi ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 è molto atteso dai giocatori nella giornata del 19 novembre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dove tutt’ora non sappiamo nulla sulle versioni Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X.