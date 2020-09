In The Division 2 arriverà una nuova modalità

Continuano ad arrivare diverse novità legate al mondo di The Division 2, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Nel corso delle recenti ore, Ubisoft Massive ha tenuto uno State of Game, all’interno del quale gli sviluppatori discutono dello stato attuale del gioco, bilanciamenti, contenuti e così via.

Durante la livestream dedicata a The Division 2, Ubisoft Massive ha rivelato una nuova modalità endgame: The Summit. Quest’ultima vedrà gli agenti della Divisione addentrarsi in un grattacielo di 100 piani, dove ogni 10 ci sarà una boss fight da portare a termine per continuare l’attività. Purtroppo, al momento, non sappiamo quando arriverà l’aggiornamento con il Title Update 11, quindi possiamo solamente attendere informazioni da parte dell’azienda.