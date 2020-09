Il Ladro e il Ciabattino, il film cult di Richard Williams arriva in italiano

Il Ladro e il Ciabattino è un film ormai considerato di culto del celebre animatore canadese Richard Williams che, per diversi motivi, non era purtroppo mai stato localizzato in lingua italiana per il nostro mercato, sia nella versione originale dell’autore, incompiuta, tantomeno nella celebre riedizione curata dalla Miramax e nelle altre due versioni definitive del film. Si, perchè del titolo esistono ben quattro diverse edizioni, parecchio differenti tra loro, oltretutto.

The Thief and the Cobbler (Incompiuto nel 1992) Richard Williams

(Incompiuto nel 1992) The Princess and the Cobbler (1993) Allied Filmmakers

(1993) Arabian Nights (1995) Fred Calvert e Miramax

(1995) e The Recobbled Cut (2006-2013) Garrett Gilchrist

Il Ladro e il Ciabattino (The Thief and the Cobbler) è stato in lavorazione per un periodo incredibilmente lungo, oltre trenta anni, ufficialmente dal 1964 al 1995, entrando persino nel Guinnes dei Primati per il film di animazione dalla gestazione più lunga nella storia. Warner Bros era quasi sul punto di farlo uscire sul mercato, ma poi si è ritirata nel momento in cui i costi di produzione sono lievitati troppo. Di fatto, come ben sanno i fan, la più nota versione del 1995 di Miramax, la sussidiaria della Disney, aggiunge alcune differenze, oltre alle nuove animazioni di Fred Calvert, come ad esempio il fatto di far parlare il Ladro, un personaggio ideato muto, anche se sotto forma di monologo del pensiero, ed anche diversi comprimari, tra cui Phido e gli alligatori, e tante altre piccolezze, al punto che anche lo stesso titolo dell’opera diventa Arabian Nights. Questa versione, a sua volta, era successiva a quella della Allied Filmmakers del 1993, intitolata The Princess and the Cobbler, dove erano già state apportate pesanti modifiche alla cosiddetta Working Copy originale, ancora incompiuta nel 1992. Tra le più famose modifiche spicca l’inserimento di ben quattro siparietti musicali ed il taglio di molte scene legate al Ladro. Nel doppiaggio di tutte e tre le versioni spicca il doppiaggio del personaggio Zig Zag del leggendario Vincent Price, iconico attore dei film dell’orrore del passato, con la sua inconfondibile risata draculesca che fra l’altro è scomparso appena finita la lavorazione del film, ultimo storicamente in cui viene accreditato, per la sola voce, essendo apparso al cinema per l’ultima volta in Edward mani di forbice di Tim Burton nel 1990. Il film è stato fonte di ispirazione per moltissime case di produzione d’animazione, incluse anche Disney e Pixar, grazie alle sue idee geniali e decisamente avanti coi tempi.

In tempi più recenti, tra il 2006 ed il 2013, arriva infine la cosiddetta The Recobbled Cut realizzata da Garrett Gilchrist che elimina le modifiche apportate da Fred Calvert per la Miramax, restaurando il tutto, aggiungendo fotogrammi originali, scene di lavorazione incompiute ed avvicinandosi molto alla versione originale voluta dall’autore stesso. Una vera Director’s Cut, dunque, ma che Gilchrist non chiama mai così. Il film, in questa versione, appare per la prima volta anche in italiano, in forma del tutto gratuita, grazie al Canale YouTube 151eg, di Enrico Gamba, che lo ha pubblicato recentemente, dopo aver curato il doppiaggio personalmente, della versione Mark 4, ed averne acquisito i diritti per l’Italia.

Il Ladro e il Ciabattino nel 2020, quando ormai nessuno ci sperava più, dunque arriva finalmente anche in lingua italiana, con un doppiaggio completo, per la gioia di tutti gli appassionati dell’animazione di qualità. Per saperne di più sulla interessante storia di questo travagliatissimo film vi rimandiamo ad un documentario realizzato dallo stesso gestore del canale che ha pubblicato il film per il pubblico italiano, a questo LINK. Ed ora buona visione con lo splendido film animato Il Ladro e il Ciabattino di Richard Williams completamente in italiano che trovate qui di seguito.