Il nuovo spettacolo di The CW, “GG” avrà una ragazza pro player

L’ultimo spettacolo della CW spera di salire sul carro degli Esport con l’idea unica di una ragazza giocatrice che prende d’assalto la scena professionale. Non è un segreto che il circuito degli Esport professionali sia in gran parte dominato dagli uomini, ma in GG tutto questo sta per cambiare.

Da non confondere con Gossip Girl (confuso perché di solito è abbreviato in GG ), questo GG unirà Hollywood e il mondo dei giochi competitivi. Goodgame nasce da un’idea dei produttori fratello-sorella Kim Moses e J Moses. Il dinamico duo sarà affiancato dalla dirigente televisiva Debbie Liebling, dalla scrittrice-produttrice Daisy Gardner e dalla CBS Television Studios. Kim Moses è nota per il suo lavoro in The Ghost Whisperere Reckless , mentre J Moses ha avuto molta esperienza grazie per il suo lavoro che ha dato il via libera all’OG Grand Theft Auto e alla sua posizione nel Consiglio di amministrazione di Take-Two Interactive.