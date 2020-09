Steve Aoki si esibirà per il pre-spettacolo della LEC Summer Finals

Il fine settimana delle finali estive LEC è stato già piuttosto pubblicizzato con Fnatic che ha finalmente sconfitto la loro maledizione abbattendo G2 Esports la scorsa settimana. I Fnatic sembrano molto più forti di recente con tutti i membri sincronizzati, dando molta fiducia ai fan europei.

