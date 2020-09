T1 collabora con la piattaforma video cinese Kuaishou

T1 Entertainment & Sports ha firmato un accordo di partnership con la società cinese di video in forma ridotta Kuaishou .

Kuaishou diventerà il partner video ufficiale in forma abbreviata dell’organizzazione, fornendo contenuti video esclusivi in ​​forma abbreviata.

Questa è la prima partnership che Kuaishou ha firmato con un’organizzazione di Esport non originaria della Cina. Non è chiaro se l’accordo includa il posizionamento del logo sulle maglie della squadra del T1.

Kuaishou e ByteDance’s Douyin (la versione cinese di Tik Tok) sono le due più grandi piattaforme video in formato breve in Cina. Tik Tok è anche uno dei numerosi sponsor della parte superiore della Corea del Sud League of Legends concorrenza, la League of Legends Champion Korea (LCK).

Questa partnership copre tutte le squadre di Esport di T1: League of Legends , Dota 2 , PUBG e VALORANT . Ad agosto, T1 ha ampliato una partnership pluriennale di live streaming con Twitch, oltre a concentrarsi solo sulla sua squadra della League of Legend . Il team ha anche un accordo di partnership cinese per lo streaming live con DouYu.

Nel dicembre del 2019, Tencent ha investito $ 2 miliardi di dollari nel Kuaishouou come parte di un round di finanziamento di quasi $ 3 miliardi di serie F.

Durante il Tencent Global Esports Summit del 24 agosto, Kuaishou ha annunciato che la società ha acquisito il team cinese Honor of Kings e l’affiliato KPL YTG, che ha ribattezzato KS.YTG . Secondo quanto riferito, YTG avrebbe dovuto vendere la sua slot KPL e i giocatori per un prezzo di offerta iniziale di ¥ 61M RMB ($ 8,82M).

Il 30 agosto , il T1 ha firmato un accordo di partnership con l’outlet di scommesse del sud-est asiatico Yibo per il suo divisione Dota 2 .