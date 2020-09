PlayStation 5: possibile data del prossimo evento svelata?

Nulla si sa ancora riguardo i prezzi delle console next-gen, così come le rispettive date d’uscita. I giocatori, i quali palesemente vorrebbero capire quando poter mettere le mani sui nuovi sistemi, attendono “pazienti” in questa sorta di sospensione da parte di Microsoft e Sony. Per quanto, purtroppo, non siamo tenuti a sapere ancora niente di quanto detto sopra, nuove indiscrezioni parlano di un possibile evento PlayStation 5 entro pochi giorni.

Nelle ultime ore, le voci di un evento Sony, dedicato alla sua nuova ammiraglia, girano sempre più rumorose. Parliamo del tweet che ha scatenato il tutto, il quale è proposto in calce alla notizia, che dice con non poca certezza, che un prossimo evento tenuto da Sony starebbe per arrivare.

Tidux, utente che ha condiviso il tweet di un altro utente (Roberto Serrano), ha “confermato” le sue indiscrezioni con appunto tale post. A quanto pare, il mese scorso era stato pianificato un evento per il 4 settembre, poi posticipato a data 7 settembre, giorno del possibile evento PlayStation 5, attualmente. Nel post, inoltre, si può leggere che la data indicata come 9 settembre, la quale ha girato per un po’ sulla rete, era soltanto un rumor e che non vi sarà alcun evento quel giorno. Possiamo quindi aspettarci qualcosa da Sony nei prossimi giorni? Non ci resta che attendere al momento. Ovviamente, GameVillage vi invita a prendere tutto con le pinze, vista la non ufficialità della cosa.