Asus ROG Strix SCAR 17 Recensione: l’high end a portata di mano

Asus è oramai uno dei pochi brand che è diventato un marchio di garanzia nel mercato dell’informatica, specialmente nella sezione gaming. Come di consueto, l’azienda rilascia sempre più linee di laptop di fascia alta per soddisfare tutte le esigenze della propria clientela. Con questo pretesto, nasce il modello Asus ROG Strix SCAR 17 (G732). Il computer portatile è indirizzato a tutti i giocatori che amano i titoli Esports e non solo. Proprio per questo motivo, il monitor utilizzato ha un refresh rate di ben 300Hz. E non finisce qui: gli altri elementi di spicco sono sicuramente la scheda grafica Nvidia RTX 2070 SUPER ed il processore Intel i7 10th. Infine, un’ulteriore miglioria è stata apportata al sistema di raffreddamento della CPU, grazie all’architettura a metallo liquido Thermal Grizzly. In questo modo, è stata incrementata la qualità della resa finale del 10% rispetto alle serie precedenti. Noi di GamesVillage.it abbiamo avuto l’opportunità di poter analizzare un’unità, in modo da poter testare le vere possibilità offerte dal prodotto. Ovviamente, se siete interessati ad acquistarlo, vi consigliamo di dirigervi al seguente link. Il suddetto, vi indirizzerà al sito ufficiale della compagnia, che ha elencato tutti i rivenditori ufficiali. Il prezzo di listino è di ben 2000 euro. Una bella somma, certo, ma aspettate di vedere tutti i componenti e poi capirete il perché del prezzo. Specifichiamo che è stata anche rilasciata la versione Strix 15, la quale ha come unica differenza le dimensioni dello schermo (15 pollici) che porta anche ad un peso minore.

Asus ROG Strix SCAR 17: le specifiche tecniche

Processore Intel® Core™ i7-10875H 2.3 GHz (16M Cache, up to 5.1 GHz) Sistema operativo Windows 10 Home (64 Bit) Set di componenti Mobile Intel® HM470 Express Memoria 16 GB DDR4-3200 Mhz (8 GB*2)

Slot libero 0

Memoria max 32GB Display 17.3 Pollici FHD IPS 1920×1080 16:9 300 Hz

Anti-Riflesso, NanoEdge

300NITS, NTSC:72%, SRGB 100%, ADOBE 75,35%, CONTRASTO 1000:1 Grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Super

8 GB GDDR6 Capacità di memoria SSD 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Fotocamera Non Disponibile Connettività Wi-Fi 6(Gig+) 802.11ax

Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2

LAN 10/100/1000 Mbps SIDE I/O Ports 1 x USB 3.2 Type C (Gen.2) con Display Port e G-Sync

3 x USB 3.2 Type A (Gen.1)

1 x HDMI 2.0b

1 x 3.5mm combo audio jack Tastiera Chiclet Retroilluminata Per-Key RGB AURA Sync Audio 2x 4.2W speaker con smart AMP technology

Built-in array microphone Batteria 66WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Adattatore di alimentazione ø6.0

230W AC Adapter

Output: 19.5V DC, 11.8A, 230W

Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal Dimensioni 39.9 x 29.3 x 2.20 ~ 2.62 cm Peso 2.88 Kg Sicurezza BIOS Administrator Password and User Password Protection Garanzia del produttore 24 Mesi Colore Nero Contenuto pacchetto Keystone

Palmrest

1 mese di prova di Microsoft 365

Packaging e Design

Al contrario di ciò che spesso accade con un prodotto della linea da gaming di Asus, dobbiamo ammettere che il packaging del ROG Strix SCAR 17 è piuttosto sobrio per gli standard a cui siamo abituati. All’interno del pacco, troveremo il laptop, il manuale di istruzioni, un poggiapolso ed un keystone. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo è una pietra che può essere incastonata in diversi modelli della società. Il suo scopo è puramente estetico, infatti vi permetterà di cambiare lo stile del vostro prodotto. Insomma, se il pacco in sé non ha alcuna peculiarità degna di nota non possiamo dire lo stesso per ciò che è contenuto. Le dimensioni del contenitore sono sorprendentemente piccole, comparate alla norma. Ciò consente al possessore di poter viaggiare con tutte le precauzioni possibili senza troppi compromessi, che altrimenti intaccherebbero la comodità durante il trasporto.

Adesso, però, passiamo alla punta di diamante contenuta nello scatolo: l’Asus ROG Strix SCAR 17. La colorazione scelta è un semplice nero. Tuttavia, al primo avvio del PC ci sentiremo subito a casa: si attiva l’illuminazione RGB, il quale è anche molto piacevole all’occhio. L’impianto si propaga per tutta la parte frontale e laterale, assieme al logo posto dietro lo schermo. In aggiunta, la stessa tastiera offre una retrocolorazione su ogni tasto. Nonostante i componenti della build siano piuttosto onerosi, sia in termini di costo che spazio, il computer riesce a mantenere il proprio volume totale ridotto. Sarà molto semplice trovare una giusta posizione, dove iniziare la nostra sessione di gaming o lavoro, grazie alla sua capienza. Anche il peso si rivela “smart”, arrivando ad essere solo di 2.88 Kg. Il perfetto mix tra leggerezza e portatilità è un aspetto che rende possibile l’ecletticità di compiere spostamenti senza dover rinunciare alla nostra piccola bestiolina, la quale presenta anche un ottimo stile dinamico e sgargiante grazie alle luci interne.

I nostri benchmark

Prima di partire con le impressioni che abbiamo avuto modo di formare grazie alle esperienze di gioco, ci teniamo a mostrarvi alcuni benchmark che abbiamo deciso di fare. In questo modo potrete osservare dei risultati empirici concernenti le performance della scheda video, CPU e di come si comporta la macchina davanti ad una prova molto più dura rispetto alla realtà. Ovviamente, ad ogni verdetto spiegheremo lo scopo del software utilizzato fornendo una breve analisi. In questo modo anche coloro che non dispongono di un’avanzata conoscenza in materia potranno capire di cosa stiamo parlando e, soprattutto, davanti a cosa ci ritroviamo.

Cinebench

Abbiamo deciso di utilizzare Cinebench, nello specifico la versione 20, per analizzare come si comporta il processore nella renderizzazione, spingendo al massimo tutti i suoi core e thread. In breve, viene utilizzata una scena del noto software Cinema 4D. Il programma è molto famoso nei medium legati all’entertainment, soprattutto per quanto riguarda il mercato movies.

Come potrete notare, la build presenta un Intel i7 10875H @ 2.31 GHz. Il piazzamento non è malvagio, anzi, dobbiamo considerare che le prime tre posizioni sono assolutamente esagerate per il gaming. Non a caso, sono molto efficienti per gli artisti 3D. Non fatevi ingannare, però: seppure la CPU del ROG Strix SCAR 17 è in ottava posizione, ha comunque lo svantaggio di avere meno gigahertz comparata alla 6700HQ. Facciamo un passo indietro e capiamo a cosa serve la statistica. I gigahertz indicano la frequenza del processore. In parole povere, più il valore è alto allora significa che il pezzo riesce a lavorare in maniera rapida. Sicuramente non male per il gaming, ed è proprio per questo che il modello i7 10th riesce ad imporsi nella fascia alta rispetto ad i suoi avversari. Appurato ciò non neghiamo che sia l’anello debole della catena, che però è di uranio.

3D Mark

Come prova alla nostra affermazione precedente, abbiamo adoperato 3D Mark. Anche in questo benchmark, il nostro portatile verrà spremuto fino al midollo in un’ardua prova composta da sequenze animate con un numero di frame elevatissimo. Diviene quasi indispensabile la sua fruizione, proprio perché riesce a confrontare la nostra GPU ed il processore.

È innegabile constatare che la Nvidia RTX 2070 SUPER abbia dato prova delle sue capacità, mantenendo la media di 50 FPS stabili in una situazione molto più onerosa del normale. D’altro canto, la CPU ha arrancato, anche se di poco. Solo 25.8 frame al secondo di media è abbastanza basso, se pensiamo a cosa siamo riusciti a ricavare con la scheda video. Ad ogni modo, è comunque un risultato che non possiamo replicare in una fascia media, ragion per cui non è assolutamente criticabile.

Superposition

Superposition è il benchmark definitivo. Con il supporto di diverse scene in altissima risoluzione, vengono portati al loro limite la GPU, CPU, la RAM e la temperatura del computer. Fortunatamente, abbiamo a disposizione due set da 8GB di RAM con frequenza di 3200Mhz. Quest’ultima può anche essere aggiunta arrivando all’incredibile somma di 32GB, perfetto per chi lavora nel settore del 3D. Prima di rivelarvi il risultato, ci teniamo a specificare che la temperatura diventa un problema che intacca le prestazioni della build solo una volta superata la soglia degli 85 gradi celsius.

Assolutamente sorprendente. Il ROG Strix SCAR 17 è riuscito a conseguire il test non superando i 79 gradi celsius, ma addirittura ha toccato le vette di circa 49 FPS. Sembrerà poco, è vero, ma bisogna tener conto che la modalità di stress benchmark scelta dovrebbe essere al di sopra delle possibilità di un normale laptop da gaming. Già, normale, cosa che il prodotto di Asus supera di gran lunga stando quasi al passo con i fabbricati fissi ad alto budget.

Test sul campo

Finalmente ci siamo arrivati: i fatidici test sul campo. Prima di iniziare, ci teniamo a specificare che abbiamo deciso di giocare a tutti i titoli citati nella modalità Turbo. In pratica il ROG Strix SCAR 17 permette all’utente di scegliere l’incremento di performance grazie a quattro opzioni: Windows, Silenziosa, Performance e Turbo. Man mano che proseguiamo con la scala sentiremo la piccola macchina da guerra che aumenta sempre di più la potenza. Consigliamo di selezionare la prima scelta nel caso in cui dovessimo solamente navigare sul web, dato che il consumo della batteria è molto rapido.

Uno dei difetti della potenzialità del laptop targato Asus è proprio il tempo di autonomia. Abbiamo provato ad aprire diverse schede con vari website, come Twitch, YouTube ed altri programmi in esecuzione in background, come Steam e Discord. Nonostante avessimo impostato la modalità di risparmio energetico, l’energia si è totalmente scaricata dopo circa tre ore e mezza. Questo ci fa capire un punto a sfavore del computer portatile: giocare senza l’ausilio del caricabatterie equivale a dover spegnere tutto dopo poco circa un’ora. Un gran peccato, che castra parte del vantaggio dell’ecletticità legata agli spostamenti.

Oltre a ciò, abbiamo finalmente deciso di fruire di alcune opere interattive, prevalentemente di carattere Esports. La nostra scelta non è stata casuale, anzi, l’abbiamo fatto proprio perché il target di riferimento è proprio quello legato alla competizione. Le fruizioni prese in questione sono state Quake Champions, Overwatch e Counter-Strike: Global Offensive.

Ed è proprio qui che l‘Asus Rog Strix SCAR 17 ci ha sorpreso: solo la creazione di Blizzard e Valve, in 4:3, sono riusciti a raggiungere la soglia adeguata per la frequenza di 300 Hz dello schermo. La creatura di id Software non è addirittura riuscita a varcare i 200 FPS. Ora, non vogliamo assolutamente criticare le componenti utilizzate. Infatti, riusciamo comunque ad iniziare match con una media di 240 frame al secondo. Ed è proprio qui che vogliamo arrivare: sarebbe stato meglio avere un monitor da 240 hertz e con 1ms di response time. In aggiunta, i 3ms di tempo di risposta sono uno svantaggio enorme nelle partite all’insegna della competizione. In sostanza, avremmo preferito una soluzione con un refresh rate minore, ma che avrebbe garantito una velocità ai nostri input di 1ms.

Il pannello dello schermo da 17 pollici è IPS e 100% RGB. Ragion per cui è stato possibile provvedere alle piccolezze menzionate in precedenza. Se aggiungessimo anche il fatto che con il software ROG Aromury Crate possiamo anche modificare la resa visiva in base al genere di gioco che abbiamo intenzione di aprire, non possiamo che fare un plauso agli ingegneri di questo gioiellino.

Certamente, ciò non vuol dire che sconsigliamo l’acquisto del prodotto, al contrario. Abbiamo provato svariate produzioni prevalentemente singleplayer, come Doom Eternal e le caratteristiche mostrate sono state incredibili. Siamo riusciti a far girare l’ultima avventura del Doom Slayer ad Ultra Incubo (l’opzione grafica più alta che ci sia) a ben 125 FPS stabili. Ecco perché consigliamo il laptop della serie SCAR nonostante le sue piccolezze per quanto concerne l’aspetto dello schermo e batteria.

In definitiva, noi di GamesVillage.it crediamo che l’Asus ROG Strix SCAR 17 sia una delle soluzioni migliori all’interno del mercato dei pc portatili da gaming. Grazie alla sua RTX 2070 SUPER, una CPU Intel i7 di decima generazione e le altre specifiche high end, state sicuri che non sbaglierete nella vostra scelta. Considerando anche che è possibile aggiungere ancora più RAM ed un’ulteriore SSD, siamo davanti ad una macchina da guerra. Nonostante il tempo di risposta di 3 millisecondi ed una batteria non adatta al gaming in autonomia, la creatura dell’azienda leader del settore è riuscita ad ottenere risultati impressionanti nei test empirici ed in gioco. Probabilmente, il pannello dello schermo IPS 100% RGB è riuscito a rimediare al tutto grazie ad una colorazione ottimale. In futuro, speriamo che la compagnia adotti un approccio che consenta il raggiungimento del refresh rate proposto con più facilità. Se siete alla ricerca di un prodotto che possa soddisfare la vostra fame da videogiocatori, ma che riesca anche a supportare la vostra attività lavorativa con comodità, allora questa scelta non vi deluderà.