World of Warcraft Shadowlands: tra i requisiti PC torna l’HDD

World of Warcraft Shadowlands, la nuova espansione dell’MMORPG di Blizzard, ha fatto spaventare per qualche giorno i suoi utenti. Tra i requisiti PC per accedere al nuovo contenuto infatti non era presente l’HDD, ma soltanto l’SSD. Questo ha fatto entrare nel panico la maggior parte dell’utenza, dato che non tutti sono in possesso di PC con SSD.

Per loro fortuna, Blizzard ha aggiornato i requisiti minimi richiesti di World of Warcraft Shadowlands, includendo tra gli hardware anche l’HDD, che però non figura nei requisiti consigliati. Di seguito l’elenco completo:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Core i5-3450 o AMD FX 8300

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB o AMD Radeon RX 560 2 GB o Intel UHD Graphics 630 (45W TDP)

Memoria: 4GB RAM (8GB se si utilizza una GPU integrata)

Archiviazione: Solid State Drive (SSD) 100GB di spazio disponibile oppure Hard Disk Classico (HDD) 100GB di spazio disponibile (a seconda delle prestazioni dell’Hard Disk, l’esperienza di gioco su HDD potrebbe essere peggiore)

Internet a banda larga

Periferiche di input: Tastiera e mouse necessari. Altri dispositivi di input non supportati.

Risoluzione: minima 1024 x 768 risoluzione

Requisiti Consigliati