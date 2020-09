EA Sports UFC 4: rimosse le pubblicità in-game

Dal suo esordio lo scorso agosto, EA Sports UFC 4, ultimo capitolo della celebre saga di Electronic Arts dedicata alle MMA, si è guadagnato il favore e i complimenti della critica (qui la nostra, positiva, recensione), che ha lodato soprattutto i miglioramenti nella meccanica di gioco e nei movimenti che gli atleti possono eseguire, come le prese e le sottomissioni. Eppure i fan hanno comunque trovato qualcosa contro cui protestare.

Recentemente infatti, EA ha inserito all’interno del titolo delle pubblicità in-game che sponsorizzavano la data dell’esordio, su Amazon, della nuova stagione della serie The Boys. Il problema sta nel fatto che queste pubblicità comparivano immediatamente dopo i replay delle migliori azioni, spezzando il ritmo del gioco. E questo ha portato i giocatori a protestare in maniera veemente.

Il polverone che si è alzato è stato tale che Electronic Arts ha dovuto fare immediatamente marcia indietro disabilitando queste ads. Inoltre, attraverso un comunicato rilasciato a Eurogamer, la casa produttrice ha tenuto a scusarsi con tutti i suoi fan per questa scelta:

“Questo tipo di pubblicizzazione non è nuovo nel franchise di UFC, anche se solitamente ci riservavamo di mostrare le pubblicità in specifiche finestre del menu principale, o attraverso il piazzamento pubblicitario sull’ottagono. Avete reso ampiamente chiaro, attraverso i vostri feedback, che integrare le pubblicità con i replay non è qualcosa di gradito. Le pubblicità sono state disabilitate dal nostro team, e ci scusiamo per qualsiasi interruzione del gameplay che i giocatori possano aver incontrato. [Questo cambiamento] si sarebbe dovuto comunicare precedentemente ed è colpa nostra. Vogliamo essere sicuri che i nostri giocatori abbiano la miglior esperienza possibile giocando a EA Sports UFC 4, e dunque questa integrazione con i replay non apparirà più in futuro. Grazie per i continui feedback su EA Sports UFC 4”

Questo tipo di pubblicità sta prendendo piede sempre più rapidamente nell’industria videoludica, e ce ne sono stati esempi anche negli anni passati da parte di altre case produttrici (ad esempio con le pubblicità impossibili da skippare di NBA 2K19). D’altra parte i titoli sportivi della EA non mancano mai di generare polemiche, come nel recente caso del criticatissimo Madden NFL 21 o delle microtransazioni di FIFA. Ma ora i fan delle MMA non dovranno più preoccuparsi che la loro esperienza di gioco possa essere interrotta da qualche pubblicità pre o post replay.

EA Sports UFC 4, attualmente disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, potrebbe avere nel prossimo futuro anche una versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti!