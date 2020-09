Call of Duty Warzone: i veicoli sono stati rimossi a causa di un crash

I veicoli presenti all’interno del celebre battle royale Call of Duty Warzone hanno causato non pochi problemi ultimamente. Per questa ragione, il team di sviluppo ha deciso di rimuoverli temporaneamente.

Durante gli scorsi giorni, la community della pubblicazione di Activision hanno scoperto un glitch che vede come protagonisti i mezzi di trasporto. In pratica, nel caso in cui un utente decidesse di dirigersi in una determinata area con essi, i server sarebbero crashati facendo tutti uscire dalla lobby.

Fortunatamente, Infinity Ward ha subito preso provvedimenti al fine di rimuovere questo fastidioso intoppo. Grazie ad un annuncio sul loro account Twitter ufficiale, i creatori del titolo hanno informato i fan della dura scelta. Ovviamente, una volta che tutto verrà risolto potremo ritornare a bordo delle nostre vetture.

Per ulteriori informazioni concernenti il ritorno di queste ultime, vi consigliamo di continuare a seguirci sulla nostra pagina ufficiale.