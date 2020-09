Marvel’s Avengers: è arrivata la prima patch per PC

Marvel’s Avengers è oramai disponibile per Xbox One, PS4 e PC da pochissimi giorni, tuttavia è già arrivata la prima patch correttiva del titolo. Nello specifico, l’aggiornamento concerne la versione Steam. Grazie al feedback della beta, i ragazzi di Crystal Dynamics sono riusciti a rilasciare un update che migliora la stabilità della loro creazione in pochissimo tempo.

Infatti, nonostante siano già in programma diversi aggiornamenti, la software house ha deciso giustamente di concentrarsi prima sulle difficoltà della versione PC. È stato risolto un problema di compatibilità con i driver Nvidia della serie 10, il quale causava crash ogni volta che si premeva Alt-Tab o Alt-Invio. Oltre a ciò sono arrivati aggiustamenti riguardanti la corretta esecuzione del programma. Infine, è stato implementato il supporto per Steam Cloud.

Se siete interessati all’acquisto di Marvel’s Avengers, potete consultare la nostra recensione per scoprire cosa pensiamo della pubblicazione di Square Enix.