Cyberpunk 2077: svelato il prezzo della versione next-gen

CD Projekt RED è conosciuta all’interno della game industry per essere una delle software house più consumer-friendly in circolazione. E, ancora una volta, questa posizione è stata confermata. L’azienda ha infatti annunciato che la versione per console next-gen di Cyberpunk 2077 non costerà 70 dollari. Il titolo sarà invece acquistabile per circa 60 dollari, negli Stati Uniti.

Ovviamente, la riduzione del costo verrà applicata anche nel resto del mondo. L’affermazione è stata fatta da Michał Nowakowski , Vice Presidente dello sviluppo del business della corporazione, in un documento dedicato agli investitori.

Certamente una notizia incredibile, accompagnata dal recente annuncio della compagnia che ha proclamato l’arrivo del celebre The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X che comprende la tecnologia Ray Tracing.