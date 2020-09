Speluky 2: rivelata la data di lancio su PC

Mossmouth, lo studio indie di Derek Yu, ha deciso di mantenere la promessa che aveva fatto ai suoi giocatori: Speluky 2 sarà disponibile per PC (su Steam) a partire dal 29 settembre, a un paio di settimane dal lancio del videogioco su PlayStation 4. Questo piccolo gap temporale è stato spiegato dal team che lavora sul gioco, con la necessità di migliorare e rifinire il multiplayer online per il PC.

Roguelike a piattaforme ambiziosissimo, Speluky 2 sarà il sequel del celebrato Speluky, il videogame creato da Derek Yu per PC nel 2008, nel quale si impersona un avventuroso speleologo che esplora delle grotte ed, evitando le numerose trappole, cerca di collezionare gemme e salvare ragazze in pericolo. Il nuovo titolo vedrà un cast di personaggi più ampio e ambirà ad arrivare alla Luna, in cerca di nuove avventure. I giocatori potranno aspettarsi nuove aree, nuovi mostri, trappole, oggetti utilizzabili, strade alternative e abilità speciali. Ci saranno anche del nuovi NPC che potranno rivelarsi validi alleati, o terribili minacce.

Inoltre troveremo anche un “secondo layer” per ogni livello, che sarà ricco di passaggi nascosti, stanze del tesoro e molti, molti altri segreti ancora. In più, ci saranno nuovi, complessi misteri da risolvere, che potrebbero persino richiedere l’aiuto di tutta la community.

Siete emozionati? Non vedete l’ora di giocare questo titolo? Speluky 2 è atteso al lancio su PlayStation 4 il 15 settembre. Rimanete con noi per tutte le novità sull’ultima fatica di Mossmouth!

We have a date! #Spelunky2 is coming to Steam on September 29. Wishlist the game here to get a notification as soon as it releases:https://t.co/c6WKBfDRsh

The walls are shifting once again…! 🍆 pic.twitter.com/MUIo5E01sv

— Derek Yu (@mossmouth) September 4, 2020