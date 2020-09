Crysis Remastered: nuovo setting grafico per PC

Anche se Crytek ha già rilasciato, lo scorso luglio, una versione per Nintendo Switch del suo Crysis Remastered (qui la nostra recensione), il team di sviluppo ha continuato a lavorare sul gioco, e in particolare sulla grafica, per le altre piattaforme. Recentemente è stato rivelato che il titolo avrà una risoluzione a 8K sulle console current-gen e su PC, e che utilizzerà il ray-tracing per la resa delle ombre e dei riflessi, oltre ad altri strumenti garantiti dal CryEngine, come la Voxel-Based Global Illumination (SVOGI), ma le novità non si fermano qui.

Attraverso un tweet del profilo ufficiale, infatti, Crytek ha voluto rivelare un’impostazione grafica di Crysis Remastered limitata alla versione per PC, dall’evocativo titolo di “Can It Run Crysis?“. Nel tweet possiamo apprezzare uno screenshot in-game volto a mostrarci tutta la bellezza e gli incredibili dettagli di questa nuova modalità, pensata per “richiedere fino all’ultimo bit del tuo hardware, con ambientazioni illimitate“.

Si potrebbe anche interpretare il nome di questa modalità grafica come un ironico riferimento al fatto che la prima versione di Crysis richiedeva ai PC requisiti davvero proibitivi per essere eseguita senza cali prestazionali (mentre questa nuova versione rimasterizzata sembra attestarsi su standard più accessibili).

Crysis Remastered è atteso al lancio il 18 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC (la versione per Switch, come accennavamo, è già uscita in estate), ma purtroppo il titolo non conterrà l’espansione Warhead. Tuttavia, se questa rimasterizzazione avesse successo, potrebbe fare da capofila, e spianare la strada, a tutta una serie di remake della serie di Crysis. Una prospettiva davvero idilliaca per tutti i fan di questo iconico sparatutto. Siete tra questi?