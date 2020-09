Cyberpunk 2077: il multiplayer avrà le microtransazioni

Nuovi dettagli su Cyberpunk 2077, ultima fatica dello studio polacco CD Projekt RED, già autori di un capolavoro come The Witcher 3: Wild Hunt, stanno continuando a emergere mano a mano che la data dell’uscita si avvicina. L’ambiziosissimo gioco di ruolo action, il cui sviluppo è costato l’astronomica cifra di 121 milioni di dollari, rivelerà a breve i contenuti post-lancio, e tra questi è sicuro che ci sarà da aspettarsi (forse per il 2021 o ancora più tardi) anche una modalità multiplayer.

I multiplayer, come si sa, generano automaticamente delle opportunità di monetizzazione per le case produttrici, soprattutto attraverso le microtransazioni, una pratica alla quale finora CD Projekt RED era rimasta estranea. Secondo quanto rivelato da Adam Kicinski in un recente Q&A con gli investitori però, il multiplayer di Cyberpunk 2077 avrà le microtransazioni, dal momento che si tratta di “un grande ambiente per vendere delle cose”. Kicinski ha comunque tenuto a puntualizzare che queste transazioni non saranno aggressive, e che anzi saranno pensate e strutturate in modo da “rendere felici le persone di spendere i loro soldi”.

“Non siamo mai aggressivi nei confronti dei nostri fan. Li trattiamo in modo giusto e siamo amichevoli. Quindi no di certo, non saremo aggressivi, ma potete aspettarvi grandi cose da acquistare. L’obiettivo è quello di progettare la monetizzazione in moda da rendere le persone felici di spendere i loro soldi. Non sto cercando di essere cinico, o di nascondere qualcosa, voglio creare un sentimento di valore.

Lo stesso vale per i nostri giochi single-player: vogliamo che i giocatori siano felici mentre spendono soldi sui nostri prodotti, così per le microtransazioni: potete aspettarvele, certo, e Cyberpunk è un grande ambiente per vendere delle cose, ma non saranno aggressive. Non infastidiranno i giocatori, li renderanno felici. O almeno questo è il nostro obiettivo”

La monetizzazione da parte delle grandi aziende produttrici di videogiochi è sempre un tema delicato, che si è fatto estremamente attuale nel corso di questa generazione, e che sicuramente si articolerà in modo imprevedibile anche nella prossima. Spesso i produttori falliscono nell’obiettivo di trovare un equilibrio tra le necessità di bilancio e l’aggressività delle microtransazioni. Forse CD Projekt RED avrà maggior successo.

Intanto non ci resta che attendere l’uscita di Cyberpunk 2077, che dal 19 settembre sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre la versione per Google Stadia e quelle next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X (che no, non costeranno 70 dollari) verranno rilasciate in seguito.