The Matrix 4: Hugo Weaving spiega perché non è nel film

Dopo aver saputo dell’assenza di Laurence Fishburne nel cast di The Matrix 4 in uscita il 1 aprile 2022, ora veniamo a sapere che ci sarà un altro grande assente, Hugo Weaving che ha interpretato il malvagio agente Smith nella trilogia originale di Matrix. Mentre Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson sono pronti a riprendere i loro ruoli, perché non dovrebbe tornare anche un pezzo altrettanto integrante del puzzle di Matrix come Hugo Weaving?

Christina Radish di Collider è riuscita ad ottenere una risposta sulla sua assenza dal quarto episodio di Matrix mentre parlava con l’attore del suo nuovo film, Measure for Measure. Sembra che Weaving fosse molto vicino a firmare il contratto per il suo ritorno nel mondo di Matrix. Sfortunatamente per lui (e per noi), le cose sono andate in pezzi durante la parte dei negoziati per assicurarsi il suo ruolo.

“Lana desiderava molto che io facessi parte di The Matrix 4. Lo volevo davvero perché sono molto, molto affezionato a tutti loro. Inizialmente avevo qualche reticenza all’idea di tornare a rivisitare The Matrix, dopo aver già girato tre film, ma poi ho letto la sceneggiatura e ho fatto un’offerta al mio agente. Ho risposto immediatamente di sì e poi siamo entrati in trattativa. All’epoca stavo recitando, ma stavamo elaborando date e cose in modo da poter fare entrambe le cose. E poi, Lana ha deciso che non voleva cambiare le sue date, quindi non ho potuto farlo. In poche parole, è quello che è successo.”



Anche se Weaving non tornerà per The Matrix 4, ha comunque parlato con affetto del tempo trascorso lavorando alla trilogia originale. Quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi migliori ricordi sulle riprese di The Matrix, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions, ha risposto: