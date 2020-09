Captain Tsubasa Rise of New Champions domina la classifica italiana

IIDEA, come di consueto d’altronde, ha pubblicato la classifica italiana settimanale dedicata a tutti i videogiochi più venduti. I dati rilasciati vanno dal 24 agosto fino al 30 dello stesso mese. Ebbene, a quanto pare, troviamo in prima posizione Captain Tsubasa Rise of New Champions, titolo targato Bandai Namco Entertainment e disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Di seguito, ecco la classifica italiana al completo: