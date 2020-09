To Your Eternity: l’anime è rimandato ad aprile 2021

Tristi notizie per tutti i fan di To Your Eternity, l’anime tratto dal manga shonen di Yoshitoki Oima, che avrebbe dovuto fare il suo esordio su NHK Educational TV il prossimo ottobre, è stato rinviato a causa del protrarsi delle problematiche dovute alla pandemia da Covid-19, che stanno affliggendo la produzione della serie animata. La rete televisiva, attraverso il proprio sito, ha informato che la nuova data prevista per il debutto dell’atteso anime sarà l’aprile 2021.

La serie è prodotta dallo studio d’animazione Brains Base, con la regia di Masahiko Murata (Naruto Shippuden), con gli script di Shinzo Fujita (Duel Master Cross) e il character design di Koji Yabuno (Naruto – il film: La prigione insanguinata). I protagonisti verranno interpretati da un cast giovane, che darà vita all’epopea artica di Fushi, in una storia intensa e profonda che parla di vita, amore, morte e reincarnazione. Le 20 puntate della serie verranno trasmesse in streaming, in contemporanea con il Giappone, da Crunchyroll.

To Your Eternity è il secondo lavoro della Oima che riceve un adattamento anime, dopo il celebrato A Silent Voice, trasposto in un lungometraggio animato di grande successo nel 2016. Purtroppo però ci sarà ancora molto da aspettare per vedere questa serie, anche se siamo sicuri che, quando potremo finalmente apprezzare il risultato finale, diremo che ne è valsa la pena.