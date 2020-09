The Batman torna in produzione senza Robert Pattinson

Dopo la notizia che The Batman di Matt Reeves ha temporaneamente interrotto la produzione nel Regno Unito dopo che la star del film Robert Pattinson è risultato positivo al COVID-19, la rivista online Variety ha riportato che la produzione del film di della Warner Bros. Pictures è ripresa negli studi di Leavesden nel Regno Unito, nonostante l’assenza di Robert Pattinson. Secondo quanto riferito, Reeves sta cercando di completare il maggior numero di riprese possibile senza Pattinson, che ora si trova in quarantena mentre combatte il virus. Apparentemente la troupe utilizzerà una controfigura per gran parte del lavoro che coinvolge Batman.

Al fianco di Batman / Bruce Wayne di Robert Pattinson, Zoë Kravitz (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (Love & Mercy, 12 Years a Slave) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di Hunger Games) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film Transformers) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (I magnifici sette, Messa nera) nel ruolo di Gotham D.A. Gil Colson; Jayme Lawson (Farewell Amor) nel ruolo del candidato sindaco Bella Reál; con Andy Serkis (i film Il pianeta delle scimmie, Black Panther) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli, Dumbo) nel ruolo di Oswald Cobblepot. Anche i gemelli Max e Charlie Carver si sono uniti al film in “ruoli considerevoli”.

Durante il DC FanDome, Reeves ha confermato che il film si concentrerà sul secondo anno di Bruce Wayne nei panni di Batman e, secondo Walter Hamada, che il film è ambientato in un universo diverso, separato dai personaggi del DCEU della Justice League. Reeves ha anche rivelato che il film è un romanzo poliziesco che segue una serie di omicidi che aprono la storia della corruzione a Gotham e il legame con la famiglia di Bruce. Matt Reeves e Dylan Clark (i film Il pianeta delle scimmie) stanno producendo il film, con Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo come produttori esecutivi. Salvo imprevisti, The Batman uscirà nelle sale il 1° ottobre 2021.