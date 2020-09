Noblesse: preview di 5 minuti su Crunchyroll

Tante le novità svelate ieri al Virtual Crunchyroll Expo, ma a farla da padrone è stato sicuramente Noblesse. L’anime della serie Crunchyroll Originals, tratto dal manwha di Jeho Son e Kwangsu Lee è stato infatti al centro di un panel, nel quale è stata svelata la precisa data del suo debutto: il 6 ottobre. A partire da quel momento Noblesse sarà disponibile su Crunchyroll in Nord, Centro e Sud America, Europa, Africa, Oceania e Medio Oriente.

Per celebrare questo annuncio inoltra, Crunchyroll ha iniziato a trasmettere una preview della serie della durata di 5 minuti (alla quale potete dare un’occhiata qui sotto).

La serie, diretta da Yasutaka Yamamoto (Robomasters the Animated Series), con gli script di Sayaka Harada (Code Realize – Guardian of Rebirth) e il character design di Akiharu Ishii (Blood+), è stato prodotta da Crunchyroll e WEBTOONS e ha potuto contare su un cast di tutto rispetto, con nomi come Tarusuke Shingaki (Demon Slayer, Twittering Birds Never Fly) e Daisuke Hirakawa (Naruto Shippuden, Detective Conan). Il tema musicale dell’anime, intitolato Breaking Dawn, è stato affidato alla star sudcoreana Kim Jae-joong, mentre la ending, Etoile, sarà interpretata dal gruppo k-pop Oh My Girl.

Tutto è pronto ormai per immergersi nella storia di Cadis Etrama Di Raizel, il Nobile di sangue puro che dovrà proteggere tutti gli altri Nobili, il Noblesse. Noi non vediamo l’ora. E voi?