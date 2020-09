Streets of Rage 4: nuova patch disponibile

Il publisher e sviluppatore Dotemu e gli sviluppatori Lizardcube e Guard Crush Games hanno pubblicato nelle ultime ore un nuovo aggiornamento di Streets of Rage 4, disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Swich.

Questo il messaggio pubblicato dagli sviluppatori:

Saluti a tutti,

Saremo sempre grati alla community per aver condiviso i feedback sin dal lancio del gioco. Anche quando non rispondiamo, leggiamo i vostri commenti, le vostre opinione e i feedback (non importa se positivi o negativi), quindi tutto conta.

Oggi siamo lieti di annunciare che i vostri feedback ci ha aiutato a portare più di ottanta miglioramenti al gioco. Le note sulla patch saranno piuttosto lunghe ma vale la pena dedicare del tempo per essere lette con attenzione.

La patch di bilanciamento di Streets of Rage 4 apporta miglioramenti e diverse correzioni al gioco, tra cui

[MIGLIORAMENTI DI GIOCO GENERALI]

Lasciandovi il tweet qui sotto, vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione

di Streets of Rage 4.

Streets of Rage 4's long-awaited balancing patch is now available on all platforms! #SOR4

Check out the huge list of improvements right here 👉 https://t.co/f8kDiEVOfA@lizardcube + @Guard_Crush pic.twitter.com/YluX39Kv4r

— Dotemu (@Dotemu) September 7, 2020