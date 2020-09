Razer Naga Pro: Il nuovo fantastico mouse da gaming

Razer annuncia il mouse wireless Razer Naga Pro.

Il dispositivo integra tutte le più recenti e importanti novità della tecnologia gaming, pur mantenendo il suo design apprezzato dai fan con il precedente dispositivo della serie Nega.

Il design modulare aggiornato è ora caratterizzato da tre pannelli laterali magnetici con layout da due, sei o dodici pulsanti programmabili. Quello da sei è di nuova concezione e fa il suo debutto sul Naga Pro. Ogni pannello laterale è progettato per soddisfare le esigenze di specifici generi di gioco: quello da dodici pulsanti per i titoli MMO/RTS, il pannello a sei pulsanti per Battle Royale/MOBA, mentre gli appassionati di sparatutto in prima persona possono optare per quello da due.

I pannelli laterali consentono agli utenti di avere a disposizione un totale di 20 pulsanti programmabili. Con Razer Hypershift, accessibile tramite il software Razer Synapse, a ogni pulsante può anche essere assegnata una funzione secondaria. Per un accesso facile e veloce, il Naga Pro è in grado di archiviare fino a cinque profili nella memoria on board senza necessitare di alcun il software.

Il Naga Pro è alimentato dalla tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, per una connettività più rapida di gran parte dei mouse cablati. Come ulteriore vantaggio, Razer HyperSpeed Wireless richiede meno energia dal mouse rispetto ad altri mouse gaming wireless, estendendo la durata della batteria del Naga Pro fino a 100 ore di gioco continuo su 2,4 Ghz o anche fino a 150 ore via Bluetooth. E se la batteria si esaurisce, il Naga Pro può essere ricaricato durante il gioco collegando il cavo Razer SpeedFlex. È anche compatibile con la ricarica wireless tramite il Razer Mouse Dock Chroma, se disponibile.

Per una precisione a livello di pixel, il Naga Pro dispone del Razer Focus+ 20K DPI Optical Sensor . Il sensore ottico di punta di Razer presenta il Motion Sync che traccia i movimenti del mouse e può essere calibrato a seconda delle preferenze tramite Smart Tracking o Asymmetric Cut-off.

Presenti sul Naga Pro anche i Razer Optical Mouse Switch che sfruttano la velocità della luce invece di utilizzare contatti fisici.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, il dispositivo è presente nei principali rivenditori e sul sito ufficiale della Razer al prezzo di 169€.