Mission Impossible 7: finalmente iniziate le riprese

Le riprese di Mission Impossible 7 sono iniziate e dobbiamo ringraziare il regista Christopher McQuarrie per averci avvisato con un post di Instagram. Arrivare a questo punto non è stata un’impresa facile. I ritardi nelle riprese dell’ultimo Mission Impossible risalgono alla fine di febbraio, quando la produzione in Italia si è interrotta a causa delle preoccupazioni per la pandemia COVID-19. Le riprese sono rimaste in linea di massima sospese anche se alla troupe è stato dato il permesso di continuare la parte britannica delle riprese a partire da luglio. Nel frattempo, sono emerse notizie sui piani per far saltare in aria uno storico ponte polacco e la star di Mission Impossible Tom Cruise che avrebbe affittato una nave da crociera (o navi?) per la produzione, il che rende solo la narrazione intorno all’imminente film di spionaggio ancora più intrigante.

Il regista di Mission Impossible 7 ha pubblicato domenica una nuova foto dal set, con un paesaggio mozzafiato sullo sfondo, il vero fulcro della foto è la lunghissima rampa verso il nulla che, come potete senza dubbio immaginare, è stata usata in una scena che sfida la fisica. C’è anche qualcuno in piedi sulla rampa, ma è difficile dire chi potrebbe essere. Un rapporto dal set su questa incredibile scena, condiviso da Light the Fuse Podcast su Twitter, sembra si tratti di Tom Cruise in persona. La foto mozzafiato di Christopher McQuarrie su Instagram è stata accompagnata da una serie diversa di foto dal set, tramite The Daily Mail, che mostrano Cruise che indossa diligentemente la sua mascherina, durante le prove acrobatiche prima che le riprese tornino ad una marcia più alta. Mission Impossible 7, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 19 novembre 2021.