Dragon Quest the Adventure of Dai: rivelato il debutto

Toei Animation ha rilasciato un grande annuncio, che renderà felici tutti i fan di Dragon Quest: the Adventure of Dai, remake della serie anime del 1991 tratta dal manga di Riku Sanjo e Koji Inada e nota in Italia con il titolo di Dai – La grande avventura. Infatti, in un nuovo trailer (che potete vedere qui sotto), è stata rivelata la data di debutto dell’anime, che vedrà ufficialmente la luce il prossimo 3 ottobre.

E se pensate che Toei abbia dimenticato tutti i suoi fan che non parlano giapponese, vi state sbagliando. Sebbene infatti non sia ancora stato annunciato nulla riguardo a un possibile doppiaggio (almeno in inglese) della nuova serie, l’account Twitter in lingua inglese della casa di produzione giapponese ha condiviso uno spot, che, pur non chiarendo se la serie verrà immediatamente trasmessa in streaming anche fuori dal Giappone, lascia pensare che presto ci saranno degli aggiornamenti.

Dragon Quest: the Adventure of Dai è stato girato in parte in 2D e in parte in CG, con la regia di Kazuya Karasawa (Dragonball Super, Dragonball Super: Broly), gli script di Katsuhiko Chiba (Baby Steps, Tiger Mask W) e il character design di Emiko Miyamoto (Saint Seiyna Omega). Il cast è molto nutrito e soprattutto stellare, con nomi che hanno fatto la storia recente dell’anime giapponese, come Atsumi Tanezaki (High School Fleet, How Not to Summon a Demon Lord), Yuuki Kaji (Attack on Titan, My Hero Academia) e Kenichi Ogata (Capitan Harlock, One Piece, My Hero Academia).

Dragon Quest: the Adventure of Dai è ormai pronto a fare il suo ritorno. E voi, siete pronti ad accoglierlo?