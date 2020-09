Mulan: l’attrice del film animato fa un cameo nel live action

Il remake live-action del classico Disney, Mulan, è finalmente arrivato, e i fan stanno studiando con impazienza il film per vedere quanto si differenzia dal film animato del 1998. Secondo quanto riferito da Business Insider è stato subito notato un tributo al cartone originale, sotto forma di un cameo segreto dell’attrice Ming-Na Wen, che ha doppiato Fa Mulan nel film del 1998.

Spoiler! Il momento in cui è possibile vedere l’attrice è verso la fine del remake live-action. Dopo che il personaggio principale, interpretato da Liu Yifei, salva l’imperatore in una battaglia contro il malvagio Bori Khan, Mulan viene formalmente presentata alla corte reale.

Durante la cerimonia, Ming-Na Wen appare davanti alla corte, vestita con un bellissimo abito tradizionale, e presenta formalmente Yifei all’imperatore e al resto della corte come Huan Mulan. Per questa breve apparizione, Wen viene annunciata nei titoli di coda come ‘Stimata Ospite’ ed è in grado di condividere un momento con il suo successore, in un simbolico passaggio di testimone da una Mulan all’altra. I fan più giovani di Ming-Na Wen potrebbero conoscerla meglio come l’Agente May di Agents of S.H.I.E.L.D, e infatti l’attrice era impegnata a filmare l’ultima stagione della serie quando è dovuto sgattaiolare via per un giorno per filmare il suo cameo. Far parte del nuovo Mulan significava chiaramente molto per Wen.

Da quando è stato annunciato il remake live-action di Mulan, i fan hanno iniziato a domandarsi se Wen avrebbe preso parte al film. Dopo che è stato rivelato che il cattivo principale del remake sarebbe stato una donna, alcuni hanno pensato che Wen potesse interpretare quel ruolo. Ma aveva molto più senso che Wen presentasse la nuova Mulan al resto del mondo, nel momento più trionfante del personaggio.

Diretto da Niki Caro, Mulan presenta un cast d’eccezione con Liu Yifei nei panni della protagonista, Donnie Yen nel ruolo del comandante Tung, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan e Yoson An nei panni di Chen Honghui, con Gong Li nel ruolo di Xianniang e Jet Li nel ruolo dell’Imperatore. Dopo mesi di attesa e lo slittamento continuo della data di uscita a causa della pandemia di Covid-19, il film è ora disponibile tramite Premier Access su Disney +.