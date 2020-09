Blightbound: disponibile l’update Wolfpack

Dal 29 luglio Blightbound, il nuovo titolo sviluppato da Ronimo Games, è disponibile in fase di accesso anticipato. Il primo settembre sarebbe dovuto uscire un nuovo aggiornamento, dal titolo Wolfpack, ma alcuni problemi ne avevano ritardato l’uscita.

Ed ecco che da oggi 7 settembre è disponibile e pronto per il download su Steam.

Queste le nuove caratteristiche:

– Una nuova area è pronta per essere esplorata dai tuoi eroi in Underhold: The Creeping Blight. Quest’area presenta un nuovo boss e nuova musica.

– La storia personale di Sunwalker Kromn può ora essere completata.

– La storia personale di Desert Mouse può ora essere completata.

– Karrogh, il lupo impavido ora può essere trovato e salvato per unirsi alla tua banda di eroi. (Nota che la sua storia non può ancora essere completata: sono inclusi solo le suoi prime tre parti di storia.)

– La matriarca Wodania ora può essere trovata e salvata per unirsi alla tua banda di eroi.

– 8 nuovi oggetti sono stati aggiunti al gioco.

– Il nemico d’élite “Fornitore Lurvid” ora può essere incontrato durante l’avventura.

– Il nemico d’élite “Shellrot” ora può essere incontrato durante l’avventura.

Per l’occasione il publisher Devolver Digital ha anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto. Per ogni altro dettaglio su questo nuovo aggiornamento di Blightbound potete collegarvi alla pagina ufficiale su Steam.