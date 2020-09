Talentless Nana: rivelata la data della premiere

Un video promozionale (che potete vedere qui sotto) condiviso attraverso il sito ufficiale è bastato a scatenare la gioia dei fan di Talentless Nana. L’anime ispirato al manga di Looseboy, illustrato da Iori Fukuya, ha infatti finalmente una data di debutto ufficiale: il prossimo 4 ottobre. La serie sarà trasmessa su AT-X, Tokyo MX, Sun TV e TV Aichi (anche se in orari diversi) e, in contemporanea, verrà mandata in streaming su d Anime Store.

Ambientata in un futuro non troppo lontano, la storia di Talentless Nana si concentra sugli studenti di un liceo, dotati di poteri sovrannaturali, che vengono preparati per la futura battaglia contro i Nemici dell’Umanità. Un giorno arriverà tra loro Nana Hiiragi, una ragazzina socievole, che diventa subito amica di tutti. Ma quanto sanno gli altri studenti in realtà su di lei?

Il manga è stato serializzato su Monthly Shonen Gangan, la rivista di Square Enix, a partire dal 2016, ed è arrivato al suo sesto volume in Giappone, con il settimo previsto in arrivo proprio ad ottobre. L’anime, prodotto dallo studio d’animazione Bridge, vede alla regia Shinji Ishihira (Fairy Tail), con gli script di Fumihiko Shimo e il character design di Satohiko Sano. Le musiche sono curate da Yasuharu Takanashi, compresa la opening, Broken Sky, cantata da Miyu Tomita, e la ending, Known as a Monster, interpretata da Chiai Fujikawa.

Il folto cast conta nomi come Rumi Okubo (Fairy Tail, Mob Psycho 100, How Not to Summon a Demon Lord), nel ruolo di Nana, Hiro Shimono (Berserk, Demon Slayer, Sleepy Princess in the Demon Castle) in quello di Nanao Nakajima, Yuichi Nakamura (Black Lagoon, Gintama, Fairy Tail) come Kyoya Onodera, e poi ancora Mai Nakahara (The Irregular at Magic High School, Saylor Moon Crystal, High School Fleet) che interpreterà Michiru Inukai, Toshiki Masuda (One-Punch Man, My Hero Academia) che sarà Yohei Shibusawa, Takuya Nakashima (B Rappers Street) come Moguo Iijima e molti altri ancora.

Anche voi non vedete l’ora di godervi questo atteso anime? Manca pochissimo ormai, e poi finalmente Talentless Nana potrà arrivare anche sui vostri schermi.