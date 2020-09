Minecraft: in arrivo l’aggiornamento per PlayStation VR

La versione PlayStation 4 di Minecraft aggiungerà il supporto PlayStation VR tramite un aggiornamento gratuito a settembre, ha annunciato lo sviluppatore Mojang, attraverso il PlayStation Blog.

Secondo Roger Carpenter di Mojang, Minecraft nella realtà virtuale è “al 100% lo stesso Minecraft a cui puoi giocare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno … su PlayStation 4. Niente è stato rimosso”.

“Ci sono un sacco di nuove impostazioni e indicazioni in modo da poter adattare l’esperienza di realtà virtuale alle tue esigenze”, ha affermato Carpenter. “Ci sono anche due modalità principali per giocare in VR: modalità Immersive e Living Room.”