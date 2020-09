Microsoft svela l’Xbox Academy, workshop online per lo sviluppo di videogiochi

Microsoft ha in queste ore svelato un interessante novità per la creazione dei videogiochi, o meglio, per l’aiuto nella creazione dei videogiochi. Xbox Academy è un workshop online per lo sviluppo di videogame colmo di tutorial che partiranno la prossima settimana nei giorni 12 e 13 settembre.

Annunciata come un’opportunità di “ispirare la prossima generazione di sviluppatori e la possibilità di far dare loro uno sguardo più dettagliato nella progettazione e sviluppo di un videogioco,” Microsoft farà tenere i tutorial a veterani dell’industria provenienti dalla Playground Games, Games London e East Lont Arts and Music.

Durerà in totale 90 minuti e si focalizzerà sulle basi del game design e sull’intero processo di creazione. Inoltre, verranno dati suggerimenti sull’uso di motori come Unity per dar vita alle proprie creazioni.

Maria Lee e Ryan Green della Playground Games, assieme a Curtis Le Blanc, presenteranno lo show e parleranno delle loro esperienze nella creazione viodeoludica. In più, Phil Graham Koranteg dal training team del Microsoft Store farà parte dei tutorial.

Microsoft ha reso disponibile l’Xbox Academy sarà disponibile in 4 tempi differenti nei giorni 12 e 13 settembre ma, sappiate bene che il numero di partecipanti è purtroppo limitato. Vi consigliamo quindi di registrarvi appena possibile a questo indirizzo. Avrete bisogno di scaricare l’ultima versione di Unity assieme ai file 3D Game Kit per seguire lo sviluppo man mano con i presentatori. Ultima cosa, ma non meno importante, per seguire il corso dovrete avere dai 16 anni in su.