Dota 2: Omega League raggiunge 400 mila spettatori

WePlay! Esports e Epic Esports sono riusciti a raggiungere con il loro ultimo torneo di Dota 2. Omega League, l’incredibile traguardo di ben 400 mila spettatori connessi allo stesso momento. Secondo Esports Charts, questo è stato il secondo circuito non professionale più seguito del famoso MOBA.

La finale è stata disputata tra Team Secret e OG. A seguito del successo, è stata già confermata una seconda stagione in arrivo nel mese di ottobre. Tuttavia, il primato è ancora detenuto dalla ESL One Los Angeles. Quest’ultimo è riuscito ad ottenere incollati ben 500.000 appassionati davanti ai loro schermi.

Ancora una volta, l’area Esports di Dota 2 colleziona un altro successo. Ora però, siamo tutti in trepida attesa per la seconda edizione di Bot The International. Il suddetto, ha come partecipanti al torneo solo le IA del gioco.