Stardew Valley: nuovo update in arrivo per il titolo

Stardew Valley è uno di quei bellissimi e tenerissimi titoli che chiunque sembra adorare e se avete continuato a seguire ConcernedApe, saprete benissimo che c’è un nuovo titolo in sviluppo dal “one-man development studio”.

Oltre a questo però, ciò di cui vi parliamo in questo articolo è il nuovo update 1.5 per il titolo sopra citato. Su Twitter, il nuovo aggiornamento è stato fatto nuovamente vedere con un’immagine e, a quanto pare, c’è qualcosa in più.

Da quanto si vede, piuttosto chiaramente, le radici degli alberi sono leggermente sotto il livello dell’acqua, facendo così pensare ad una possibile nuova sezione della fattoria.

Inoltre, sembra esserci un personaggio seduto su una panchina, con qualche anatra che nuota goffamente nell’acqua. Al di là di quello che si può evincere, non c’è dubbio sul fatto che l’update sarà di qualità ma, al momento, non vi è alcuna data ufficiale purtroppo.

L’update 1.5 è stato annunciato durante il corso dell’anno mentre i fan e ConcernedApe celebravano il quarto anniversario del gioco. In più, l’update sarà gratuito e porterà nuovi contenuti. Abbiamo già avuto la conferma che Stardew Valley riceverà i banani e potenzialmente altre 3 tipi di piante o alberi. Infine, vi sarà del nuovo contenuto end-game per tutti coloro che avranno il piacere di andare oltre.