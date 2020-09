Call of Duty League: LA Guerrillas licenziano 5 giocatori

Sembra proprio che la off season della Call of Duty League abbia fatto una strage con tutte le rimodernizzazioni delle squadre. I Los Angels Guerrillas sono solo gli ultimi, per ora, ad annunciare il cambio di roster che avverrà nella seconda stagione.

Precisamente, coloro che non faranno più parte dell’organizzazione sono Spart, Blazt, Saints, Decemate e AquA. Tutti loro hanno annunciato sui loro profili Twitter ufficiali che adesso sono free agent. Ancora non sappiamo chi dovrà prendere il loro posto e cercare di portate in alto il nome dei Guerrillas.

