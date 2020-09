System Shock: il remake si mostra in due nuovi video

Era da un po’ che non avevamo notizie dai ragazzi di Nightdive Studios, gli stessi ragazzi che stanno portando avanti il remake del cult dei survival horror System Shock. Finalmente, abbiamo nuovamente la possibilità di dare uno sguardo al rinnovato capolavoro.

Difatti, lo studio di sviluppo indipedente ha rilasciato non un video ma ben due. Uno tratta il gameplay vero e proprio mentre l’altro è un dev-diary, ovvero quel genere di video che dà ai fan una finestra sullo sviluppo del titolo e di come esso procede.

Nel dev-diary viene evidenziato come il team della Nightdive Studios, in particolare il personale dedito allo sviluppo artistico ed effettistico del titolo, stia ricreando il dismembramento e gli effetti per ciascuna tipologia di danno.

Il video gameplay, invece, riporterà i fan indietro nel tempo a più di vent’anni fa. Tra le musiche e gli effetti visivi, è un vero tuffo nel passato. Il remake di System Shock sarà disponibile su Steam ma purtroppo non si sa ancora nulla riguardo una data d’uscita, però possiamo dirvi che una demo è effettivamente disponibile su GOG. Se avete intenzione di provare il titolo, quindi, fatelo pure ma tenete ben a mente che non rappresenta la qualità finale del prodotto.