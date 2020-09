Wasteland 3: risolti diversi bug grazie all’ultima patch

inXile Entertainment ha appena rilasciato una nuova patch per Wasteland 3, volta a risolvere alcuni problemi di vario genere. I più importanti tra questi e, quindi, con maggior priorità, principalmente riguardo la progressione della storyline e la perdita dei file di salvataggio.

La patch 1.1.0 è ora disponibile al download su PC e arriverà presto su console. Altro bug risolto dallo studio, è quello dello schermo di caricamento bloccato al 33%. Attenzione però, inXile Entertainment dichiara che, comunque, qualche problema relativo al freezing dello schermo durante il caricamento potrebbe ancora esserci, dato che le ragioni possono essere svariate.

Non è tutto. La patch infatti va anche a bilanciare alcuni elementi piuttosto visibili, per poter così rendere il gioco meno frustrante per i giocatori o, a seconda dei casi, anche per dare una sfida più ardua. Ad esempio, quello più d’impatto è il buff a Polly e ai Polli Cyborg.

Ultima cosa riguarda piuttosto un’affermazione dallo studio di sviluppo. Essi ribadiscono che, i giocatori che vogliono giocare in cooperativa devono porre attenzione alla versione del client, la quale ovviamente deve essere uguale. Ricordiamo che Wasteland 3 (di cui trovate qui la nostra recensione) è disponibile per PC tramite Game Pass e Steam e Xbox One.