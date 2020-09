Horizon Zero Dawn: nuova patch su PC migliora le performance del titolo

Guerrilla Games ha pubblicato, questa mattina, una nuova patch per Horizon Zero Dawn e questa risulta essere più interessante delle altre.

La patch è la 1.04 per la versione PC del titolo action-RPG. Oltre a voler riparare alcuni crash improvvisi dell’opera, il nuovo aggiornamento mira per lo più alle performance del gioco. Da quel che si capisce, sembra dare finalmente un piccolo boost in fatto di frame al secondo ma è solo il primo di molti tentativi che cerca di riparare la versione PC.

Guerrilla Games ha dichiarato che le performance a livello di CPU dovrebbero essere migliorate. I giocatori potranno vedere un boost che varia dall’1% al 10% a seconda della combo CPU/GPU nelle configurazioni. Inoltre, tale aggiornamento va anche a risolvere problemi legati a cali di frame durante le cutscene e le conversazioni con i PNG.

Altre aggiunte sono i fix al colore quando si fa girare il titolo su HDR, così come sono stati risolti bug relativi agli effetti volumetrici e l’opzione Performance Adattiva non dovrebbe più dare alcun problema di illuminazione se usata. Oltre a ciò, comunque, in generale la patch risolve molti problemi legati ai crash improvvisi. Qui potrete trovare il log completo dalla pagina Steam di Horizon Zero Dawn.