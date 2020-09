Xbox Series S: un leak conferma l’esistenza e l’aspetto

Xbox Series X (la console next-gen di Microsoft) quasi sicuramente non sarà sola! Brad Sams di Thurott ha pubblicato in rete quello che dovrebbe essere il leak definitivo della versione economica dell’hardware, ovvero Xbox Series S (nome in codice Lockhart). Tramite un video infatti, Sams ha mostrato al mondo intero quale sarà il design finale della piattaforma di futura generazione (e visibile in calce alla notizia).

La vecchia immagine trapelata in rete nei mesi scorsi non si avvicinava minimamente alla forma finale della console, che dunque sarà più grande rispetto all’immaginario comune. Ovviamente, sarà sprovvista del lettore disco e dunque accoglierà solo titoli digitali. Inoltre, sulla parte frontale sarebbe presente una grossa ventola utile per raffreddare la console. La forma non è quadrata, ma simil-Series X (dunque a torre), anche se di colore bianco. Il suo prezzo dovrebbe essere pari a 299 dollari. Il leak è stato confermato anche dall’analista Daniel Ahmad, che dà per certe queste informazioni.

Le specifiche tecniche di Xbox Series S non sono state svelate, ma saranno sicuramente inferiori a quelle di Series X, ma superiori (forse di poco) a quelle di Xbox One X. Intanto, vi ricordiamo che Windows Central ha anticipato prezzo e data d’uscita delle due console di Microsoft, ma restiamo sempre in attesa delle dovute conferme ufficiali.