Xbox Series S: Microsoft annuncia la console

Ormai ci siamo. Dopo tutto il rincorrersi di voci di corridoio non cofermate, e leak più o meno importanti (l’ultimo dei quali era stato quello di Brad Sams, di Thurott), Microsoft ha finalmente svelato Xbox Series S, la versione economica e compatta di Xbox Series X, la console next-gen della casa di Bill Gates, che promette di essere la più potente mai messa sul mercato. L’annuncio è arrivato attraverso un tweet del profilo ufficiale di Xbox.

Con un design completamente diverso da quello ipotizzato nei mesi scorsi (a torre, e non cubico), Xbox Series S sarà comunque la console Microsoft più piccola di sempre, e sarà disponibile al prezzo di 299 dollari. Ma quando arriverà sul mercato? Stando a quanto riportato da Windows Central le due console next-gen usciranno entrambe il 10 novembre, con un costo di 499 dollari per la Xbox Series X. Va notato però che queste ultime informazioni non sono ancora state confermate da Microsoft.

Poco ancora si sa delle prestazioni che la Series S dovrebbe avere: essendo di fascia più bassa rispetto alla “sorella maggiore”, la Series X, non ci si potranno certamente aspettare da lei le stesse, mostruose, performance, ma stiamo parlando pur sempre di una console next-gen. Si ipotizza che possa essere superiore (anche se magari soltanto di poco) alla Xbox One X. Ad ogni modo Microsoft ha rivelato che condividerà presto ulteriori informazioni sulla console, per cui ai fan non resta che aspettare ancora un po’.