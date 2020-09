Assassin’s Creed Valhalla: nuovi dettagli dal rating ESRB

Con la data del lancio che si avvicina a grandi passi, Assassin’s Creed Valhalla è tornato a far parlare di sé. L’ultimo capitolo dell’amata saga a targa Ubisoft infatti è passata sotto l’occhio indagatore dell’Entertainment Software Rating Board (ESRB), e proprio grazie al rating che gli è stato assegnato siamo venuti a conoscenza di qualche piccolo particolare in più.

Sembra che, al di là delle razzie, dei combattimenti brutali, del sangue o delle bestie mitiche, Assassin’s Creed Valhalla permetterà ai giocatori di far vivere a Eivor una vera vita spericolata. Le missioni porteranno infatti il nostro eroe (o eroina) in uno o più bordelli, a impegnarsi in delle vere e proprie gare di bevute e soprattutto, questo è forse il dettaglio più divertente e sorprendente, ad assumere dei funghetti allucinogeni e a sperimentare quindi un vero e proprio trip, durante il quale vivremo una realtà distorta. Non è chiaro però se il consumo di questi stupefacenti sia legato a una precisa sequenza della storia o se possa diventare poi “abituale”.

“I giocatori potranno usare spade, asce, frecce e armi d’assedio per uccidere molti nemici (ad esempio soldati, o personaggi mitici) in frenetici combattimenti di mischia. Gli scontri sono sottolineati da grida di dolore e frequenti effetti splatter. Alcune armi permettono ai giocatori di decapitare i nemici: alcune sequenze zoomate mostrano ossa, organi e muscoli delle vittime mentre vengono danneggiati dalla lama del giocatore. Il gioco contiene del materiale sessuale: una missione che si svolge in un bordello, donne in topless a cavallo degli uomini, un personaggio che accetta di “fare sesso” con un uomo (viene mostrato un bacio prima che la scena sfumi in nero). Qualche sequenza mostra distorsioni/scolorimento dello schermo e movimenti impacciati dopo che il personaggio ha consumato dei funghi, o inalato il fumo dei funghi bruciati (nel dialogo afferma “Potrei essere ancora eccitato per via di quei funghi”). Il personaggio può anche partecipare a gare di bevute: successivamente il personaggio viene mostrato malfermo, mentre lo schermo si inclina e si appanna. Nei dialoghi compaiono le parole “fan***o” e “f**a”.”



Insomma, il gioco promette davvero di regalarci il pacchetto completo della vita da vichingo.

Assassin’s Creed Valhalla verrà lanciato sul mercato il 17 novembre, per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Sono state confermate anche le versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X, che usciranno in una data successiva.