Cyberpunk 2077: il doppiaggio cinese ha più di 150 doppiatori

Non è mai stato un segreto il fatto che Cyberpunk 2077 sarebbe stato un videogioco dalle capacità mastodontiche. Un’altra conferma, è arrivata dalle rivelazioni concernenti la versione per la Cina. Quest’ultima, comprende più di 150 doppiatori e oltre 100.000 linee di dialogo.

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter di Daniel Ahmad, Senior Analyst di Niko Partners, The Witcher 3 ha circa il 20% in meno di presenza di voci rispetto all’attesissimo Cyberpunk 2077. Ovviamente, questo piccolo dettaglio ci fornisce un’idea generale di quanto possa essere dettagliata anche la lingua inglese.

Fortunatamente, non dovremo aspettare molto prima di mettere le nostre mani sull’ultima creazione di CD Projekt RED. Come la stessa azienda ha annunciato, il titolo non subirà più rinvii, ragion per cui la sua data di rilascio è fissata per il 19 novembre su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Some pictures from the Cyberpunk 2077 Chinese localisation recording sessions. The dubbing is in Mandarin Chinese.

More than 150 voice actors, 100,000 lines, 4 recording studios + 10,000 person hours.

The VA work is 15-20% more than Witcher 3 (incl DLC). pic.twitter.com/g5NG7Vs9Wo

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 7, 2020