RollerCoaster Tycoon 3: il titolo in arrivo su Switch?

Se giocate su PC è impossibile che non abbiate mai sentito parlare di RollerCoaster Tycoon 3. Il simulatore manageriale targato Frontier Developments è uscito nel 2004 ed è diventato immediatamente un vero classico. Primo titolo in 3D della saga di RollerCoaster Tycoon, questo terzo capitolo è amatissimo, e ha, ancora oggi, una folta community di appassionati, che non possono rinunciare a gestire il loro enorme parco divertimenti.

Questa community non potrà che essere deliziata nello scoprire che RollerCoaster Tycoon 3 potrebbe presto arrivare su Nintendo Switch. Le caratteristiche del gioco lo rendono perfetto per la console ibrida della casa giapponese, e del resto già altri capitoli della serie (come RollerCoaster Tycoon Adventure) hanno già fatto, in passato, il salto su Switch. Il titolo inoltre è entrato nel database dell’eShop già dal 1 settembre scorso (come scopriamo dal tweet della insider @NWPlayer123), e ha recentemente ricevuto un aggiornamento. Tutti elementi che lasciano pensare a un prossimo approdo del simulatore manageriale di Frontier Developments su Nintendo Switch.

Un annuncio ufficiale in questo senso non è ancora stato rilasciato, potrebbe però arrivare presto, soprattutto dal momento che Frontier Developments sembra aver iniziato una ricca collaborazione con Nintendo. Tra gli altri titoli del developer inglese pronti ad approdare sulla console giapponese bisogna infatti ricordare anche Jurassic World Evolution, che arriverà su Switch in novembre.