Anuchard: nuovo RPG retro in 2D annunciato per PC

Attraverso il proprio sito ufficiale, il developer indie indonesiano stellarNull, ha annunciato Anuchard, un gioco di ruolo in 2D ispirato ai grandi classici dell’azienda giapponese Quintet, come Soul Blazer (uscito nel 1992) e Terranigma (del 1995). Il gioco uscirà per PC, anche se non è ancora stata rivelata una data di lancio, ma una demo è già disponibile su Steam, Itch.io e Game Jolt.

Il gioco ci permetterà di impersonare un Bellwielder, un eroe che dovrà salvare e restaurare la civiltà in rovina di Anuchard. Per farlo però, dovrà trovare le anime di alcune persone disperse. Ogni anima recuperata sarà un abitante in più che, grazie alle sue abilità uniche, potrà anche donare all’eroe una serie di power-up diversi. Nella sua ricerca, il Bellwielder dovrà combattere dei mostri con la sua fida Campana di Audron, risolvere enigmi nei sotterranei, e potrà persino scoprire varie ricette per cucinare pasti deliziosi, ognuno dei quali gli garantirà abilità diverse.

Noto, finora, soprattutto per i suoi giochi per mobile, come Layer, Flou e Frontgate Fighter, stellarNull è un developer indie che ha deciso di ispirarsi ai grandi classici del genere, per realizzare un RPG dal sapore retro, che richiami, esplicitamente i fasti degli anni ’90 e di titoli ormai mitici, come Soul Blazer, Illusion of Gaia e Terranigma (la cosiddetta “trilogia di Soul Blazer”).

Per tutti gli aggiornamenti su questo interessante progetto, continuate a seguirci. Intanto però, godetevi il trailer gameplay di Anuchard.