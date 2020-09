The Venture Bros.: Adult Swim ha cancellato la serie

I rumors, dopotutto erano veri. Dopo ben 17 anni, sette stagioni e più di 80 episodi, il blocco Adult Swim del canale Cartoon Network ha deciso di cancellare la serie The Venture Bros., il cartoon d’azione e avventura che segue le vicende di Hank e Dean Venture, di loro padre, il Dr. Thaddeus e della guardia del corpo Brock Samson, alle prese con il malvagio The Monarch.

La notizia è stata confermata da Jack Publick (aka Cristopher McCulloch), creatore della serie, attraverso un tweet, in cui ha rivelato di aver ricevuto la notizia qualche mese fa, proprio mentre era impegnato a scrivere gli episodi dell’ottava stagione:

Unfortunately, it’s true: #VentureBros has been canceled. We got the highly disappointing news a few months ago, while we were writing what would have been season 8. We thank you, our amazing fans, for 17 years of your kind (and patient) attention. And, as always, We Love You.

— Jackson Publick (@jacksonpublick) September 7, 2020

Andato in onda per la prima volta con il suo episodio pilota nel 2003, The Venture Bros. (che non è mai arrivato in Italia) si è guadagnato, negli Stati Uniti, un vasto seguito di fan e appassionati, che hanno accolto la notizia in maniera molto negativa, manifestando la loro contrarietà alla cancellazione della serie sui social network. Da chi la considera un peccato capitale, a chi l’ha presa quasi come un affronto personale, non è mancato nemmeno chi ha cercato di chiamare in aiuto altri giganti dell’intrattenimento per tenere viva la serie.

A rispondere a queste reazioni è arrivato anche il tweet di James Urbaniak, che in questi 17 lunghi anni ha prestato la voce al Dr. Thaddeus “Rusty” Venture, e che ha voluto ringraziare i fan per il loro supporto durante questa lunga avventura (una delle più lunghe nella storia di Adult Swim):

So, as it must to all, cancellation has come for The Venture Bros. The pilot aired 17 years ago, which means the show was almost old enough to vote. It was one of the great gifts of my life & career. The fans were, quite simply, the best. Thank you, everybody. Go. Team. Venture! pic.twitter.com/MPMAvWS6Z4 — James Urbaniak (@JamesUrbaniak) September 8, 2020

Tuttavia, non tutte le speranze sono svanite. Adult Swim ha infatti condiviso a sua volta un tweet nel quale rivela di non desiderare la cancellazione di The Venture Bros., e di voler esplorare con i creatori della serie, Jack Publick e Doc Hammer, “un’altra strada” per continuarne la storia:

We also want more Venture Bros. and have been working with Jackson and Doc to find another way to continue the Venture Bros. story. — adultswim (@adultswim) September 8, 2020

Ci sarebbe almeno un’opzione concreta. Secondo quanto riportato da Variety, sulla base di alcune fonti non meglio specificate, si sta esplorando la possibilità di spostare la serie su HBO Max, il servizio streaming di proprietà di Warner Media. Bisogna però specificare che, per quanto le parti stiano attivamente discutendo questa opportunità, la fonte ha anche affermato che si tratta di una suggestione ancora ben lungi dal diventare realtà. Una suggestione però, alla quale i fan di The Venture Bros. non possono fare a meno di aggrapparsi!