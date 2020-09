Maglam Lord: annuncio dell’action RPG

Dopo una serie di teaser, D3 Publisher e gli sviluppatori di Felistella ha annunciato Maglam Lord per PlayStation 4 e Switch. Il titolo in questione è un “gioco di ruolo d’azione dove creare una spada magica”, single player. Verrà lanciato questo inverno in Giappone.

In Maglam Lord, il giocatore parte in un’avventura per forgiare “spade magiche”. Il protagonista è un signore dei demoni un tempo potente, che però ha perso i suoi poteri (si può scegliere il sesso all’inizio del gioco).

Il giocatore potrà avventurarsi con dei “partner” e ci sono elementi di “ricerca di partner per matrimonio”.

Dal lato combattimento, ci sono battaglie veloci con controlli semplici ed elementi di hack-and-slash, dove abbattere bestie magiche per raccogliere materiali e forgiare nuove spade magiche.

Il protagonista p Killrizark, demone signore delle spade. Questa è la versione maschile

E questa la femminile.

Killrizark è un sopravvissuto della “specie signore dei demoni”, sull’orlo dell’estinzione. “Mettiti sulla mia strada, e sia gli dei che i signori dei demoni saranno spietatamente fatti a pezzi.” A causa di un comportamento violento, è stato definito come “nemico del mondo” ed è andato in un sonno profondo per riprendersi. Non ha intenzione di cambiare il proprio modo di essere al risveglio.

Questo il sito ufficiale del gioco.