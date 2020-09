VALORANT: arriva il nuovo torneo Ignition Series

L’organizzatore di tornei danese, BLAST, ha deciso di entrare nel vivo della scena competitiva di VALORANT. Dopo il successo scaturito dalla Pop Flash Ignition Series, arriverà anche il BLAST VALORANT Twitch Invitational. Quest’ultimo, farà sempre parte della Ignition Series. La competizione vedrà come partecipanti quattro team, che si sfideranno per ottenere il montepremi di 50.000 euro.

Tutte le squadre hanno dato la conferma, per cui possiamo constatare con sicurezza che vedremo i FunPlus Phoenix, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas e Team Liquid in azione. Il format scelto è quello alla meglio delle tre, mentre la finale sarà da cinque.

L’intero show verrà trasmesso in diretta sul canale Twitch di BLAST. Chi sarà questa volta a diventare il campione dell’ultimo evento sullo shooter tattico VALORANT?