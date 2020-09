Sailor Moon Eternal: nuovi dettagli e un contest per i fan

Con l’autunno ormai alle porte, è iniziata la promozione di Sailor Moon Eternal, il nuovo film anime in due parti tratto dallo storico e iconico manga di Naoko Takeuchi. Il primo dei due lungometraggi sarebbe dovuto uscire in Giappone il prossimo 11 settembre, ma a causa della pandemia da Covid-19 il suo debutto è stato rimandato all’8 gennaio 2021, mentre il secondo film uscirà l’11 febbraio 2021.

In un video, condiviso dal sito ufficiale dell’anime, possiamo apprezzare alcuni fotogrammi dell’opera, nei quali si intravede Zirconia, l’anziana e misteriosa donna che serve la regina Nehellenia. Il video invita inoltre i fan a partecipare a uno speciale contest: dovranno cercare di indovinare, soltanto ascoltandone la voce, chi sia il doppiatore che darà la voce a Zirconia. Ci sarà tempo per partecipare fino al 23 ottobre, e chiunque dia la risposta esatta sull’account Twitter ufficiale del film, potrà vincere tre poster speciali.

Le due parti di Sailor Moon Eternal saranno i primi film del franchise a tornare nelle sale giapponesi dopo 25 anni, e si propongono di portare sullo schermo gli eventi dell’arco narrativo Dead Moon del manga originale della Takeuchi. Il film sarà dunque un sequel della terza stagione di Sailor Moon Crystal, andata in onda nel 2016 (e trasmessa in streaming da Crunchyroll, Niconico e Hulu), che si era invece concentrata sugli eventi dell’arco narrativo Death Busters.

I due film saranno diretti da Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal) con la supervisione dell’autrice del manga, Naoko Takeuchi. Gli script sono stati affidati a Kazuyuki Fudeyasu (JoJo Bizarre Adventures), e il character design a Kazuko Tadano (Sailor Moon). Il cast potrà contare sui ritorni delle voci storiche, come quella della celebre Kotono Mitsuishi, nel ruolo di Usagi Tsukino/Sailor Moon, Hisako Kanemoto in quello di Sailor Mercury, Rina Satou in quello di Sailor Mars, Ami Koshimitzu come Sailor Jupiter, Shizuka Itou come Sailor Venus e Misato Fukuen nel ruolo di Sailor Chibi Moon. A interpretare Pegasus/Helios sarà invece Yoshitsugu Matsuoka (Sword Art Online, Demon Slayer), mentre tra i nuovi membri del cast vanno sicuramente ricordati il cantante Shouta Aoi (Persona 3) nel ruolo di Fish Eye, Satoshi Hino (Overlord, Demon Slayer) come Tiger’s Eye, e Toshiyuki Toyonaga (Sword Art Online, Tokyo Ghoul, Dragon Quest: the Adventure of Dai) come Hawk’s Eye.

Si sono inoltre aggiunte al cast, per interpretare il Quartetto delle Amazzoni, Yuko Hara (Chaika the Coffin Princess), come JunJun, Reina Ueda (Tokyo Ghoul, Demon Slayer) come CereCere, Sumire Morohoshi (Fullmetal Alchemist Brotherhood, Fairy Tale Zero, The Promised Neverland) come PallaPalla e infine Rie Takahashi (Re:Zero, Rent-A-Girlfriend) come VesVes.

L’attesa per tutti i fan sta per terminare: Sailor Moon Eternal arriverà presto.