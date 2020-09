Kingdom Hearts Melody Of Memory: rumor sui contenuti

Il franchise di Kingdom Hearts ha percorso molte strade diverse nella sua lunga e tortuosa storia, con tonnellate di spinoff diversi infilati tra i titoli principali. Ora è il momento di fare musica con il prossimo titolo del franchise, Kingdom Hearts Melody of Memory. Il gioco vedrà Kairi assumere il ruolo di protagonista e rivivere i vari momenti chiave della serie.

Tanto per farci un’idea di cosa accadrà nel titolo, in un’intervista con PlayStation Japan, il co-regista Masanobu Suzui ha parlato del gioco, confermando che avrà ben 47 mondi in totale: 16 saranno legati a Kingdom Hearts e 31 saranno quelli legati a Disney. I livelli con i boss fight invece, ben 33, saranno chiamati Black Holes. In totale, ci vorranno circa 10 ore per completare la storia principale.

Vi ricordiamo infine che il titolo è atteso per il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, fino ad allora vi invitiamo a rimanere sintonizzati per eventuali aggiornamenti futuri.

A follow up to this tweet- here's the actual excerpt translation from the PS Japan interview where Nomura says that "it's all according to plan" for people to suspect that the man in the black coat in the Kingdom Hearts Melody of Memory trailer IS the Master of Masters…#KHMOM https://t.co/NMvNaLja1X pic.twitter.com/T8tmH0EDDc

