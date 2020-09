Brie Larson ha quasi rifiutato il ruolo di Capitan Marvel per l’ansia

Prima che Brie Larson si unisse al Marvel Cinematic Universe come Captain Marvel, era stata scelta dai fan per interpretare il personaggio e ha guadagnato ancora più fan dopo aver recitato in Captain Marvel e Avengers Endgame, ma l’attrice ha recentemente spiegato come abbia quasi rifiutato il ruolo a causa di quanta ansia e stress sapeva che avrebbe potenzialmente avuto. È interessante notare che, nonostante avesse chiesto al suo team di rifiutare l’offerta della Marvel, è stata decisiva la persistenza dei Marvel Studios nell’assumere l’attrice e il fatto che il suo team non abbia mai negato l’offerta che l’ha portata a unirsi al franchise.

“Ricordo di aver ricevuto una chiamata mentre stavo girando Kong: Skull Island… e ricordo che il mio team ha chiamato e hanno detto, ‘La Marvel è interessata a farti interpretare Captain Marvel. E ho detto, ‘Oh, non posso farlo, ho troppa ansia. È troppo per me, non credo di poterlo gestire,’ e ho detto, ‘Quindi dì loro di no.’ E la mia squadra ha detto: “Va bene, sicuro”. Penso che un paio di mesi dopo mi abbiano detto, “Hey la Marvel ha chiamato di nuovo, sei sicura?” e io ero tipo, ‘Sì, sono troppo introversa.’ “

Quando finalmente si è incontrata con la Marvel, l’attrice ha ammesso:

“Sono rimasta molto commossa da quello che stavano cercando di ottenere, da quello di cui stavano parlando, e sembrava molto progressista”.

Larson recita da quando era giovane, con la sua carriera adulta che l’ha vista in gran parte protagonista di film indipendenti. I suoi ruoli da protagonista sono arrivati con Short Term 12 e Room, l’ultimo dei quali le è valso un Oscar come migliore attrice. Negli anni successivi, era chiaramente diventata una delle attrici più ricercate della sua generazione, ma Larson ha anche ammesso di aver fatto audizioni per una serie di grandi progetti senza ottenere il ruolo.

Considerando quanto siano appassionati i fan di Brie Larson per il suo ruolo di Carol Danvers per l’MCU, sembra che le cose siano andate per il meglio. Captain Marvel 2, dovrebbe uscire al cinema l’8 luglio 2022, vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità.