Xbox Series S: specifiche della console trapelate

Solo poche ore fa, abbiamo dato la prima occhiata alla tanto vociferata Xbox Series S grazie a dei leak in rete, e non ci è voluto molto perché Microsoft uscisse e confermasse ufficialmente la console e il suo prezzo di 299 dollari. Un reveal ufficiale deve ancora arrivare, molto probabilmente al presunto evento stampa imminente, ma sembra che il trailer con cui Microsoft intendeva rivelare la console sia anche esso trapelato in rete, e potete vederlo in fondo alla notizia.

Su Twitter, il profilo @ _h0x0d_ ha pubblicato il trailer di presentazione completo della Xbox Series S. Mostra la Xbox Series S da più angolazioni, anche confrontando le sue dimensioni con Xbox Series X (più piccola del 60%, il che la rende la più piccola Xbox di sempre). Il trailer propone anche giochi a 1440p, e frame rate fino a 120 FPS.

Ci sono anche altre cose confermate nel trailer. La Series S avrà un SSD NVMe da 512 GB personalizzato, upscaling 4K per i giochi, riproduzione multimediale in streaming 4K e supporto per il Direct X ray-tracing. La console, completamente digitale, offre anche rate shading a velocità variabile, frequenza di aggiornamento variabile e latenza ultra bassa, ed è costruita sulla stessa Xbox Velocity Architecture di Xbox Series X. Le specifiche complete di Xbox Series S saranno probabilmente rivelate in un evento imminente, ma qui sotto potete vedere dei leak di agosto.

so @TweakTown did a great overview of Xbox Series X and Xbox Series S specs. Here’s one of the missing gaps 😉 20 CUs @ 1.550Ghz pic.twitter.com/S4qABfUOOx — Tom Warren (@tomwarren) August 18, 2020

Un’altra fuga di notizie di oggi ha affermato che Xbox Series X e Xbox Series S usciranno entrambe il 10 novembre, con la Series X che costerà 499 dollari.

Tutti gli occhi ora saranno sicuramente puntati su Sony, che deve ancora fornire informazioni concrete sulla data di lancio e sui prezzi di PS5. Il rivenditore britannico GAME ha affermato che le notizie su PS5 saranno disponibili domani, quindi forse avremo presto queste informazioni.